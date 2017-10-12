Варшава, 12 октября, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Депутат Малгожата Пенпек обратилась к министру культуры и национального наследия Польши с обращением, она указывает, что польские изгнанники никогда не получали какой-либо компенсации или морального удовлетворения. Речь идет о 2,5 миллиона поляков, которые во время Второй мировой войны были изгнаны из своих домов. Об этой и других темах, которые обсуждает польская пресса, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Изгнанные поляки, пишет издание Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия), были обречены на многолетнюю нищету, унижение и презрение. С просьбой помочь в создании фильмов об изгнанниках обратился к депутату Пенпек Бронислав Любер, который, будучи ребенком, был депортирован из Живеца. Конкурс на сценарии фильма и сериала о поляках, выдворенных немцами во время Второй мировой войны, был объявлен телеканалом TVP еще в 2008 году, и, хотя два сценария в итоге были отобраны, они не получили дальнейшего продолжения. Нынешний глава канала ТVP Яцек Курский, впрочем, считает, что по одному из сценариев фильм можно было бы снять, но лишь с привлечением дополнительного финансирования: одних только возможностей телеканала для этого недостаточно.

Тем временем на посвященных Второй мировой войне уроках в Германии и Польше говорится слишком много о Холокосте и недостаточно — о насильственном труде. Соответствующее обсуждение произошло на конференции во Вроцлаве, как сообщает издание Wochenblatt (Ополе). Выступающие ораторы из Германии, Польши, Италии и Украины транслировали ту точку зрения, что принудительный труд часто не представляется адекватно. Избирательность в предоставлении информации, по мнению Мартины Целлмер из Университета Киля, является самой большой проблемой: в рассмотренных ею школьных учебниках почти всегда говорится о русских подневольных работниках, в то время как это касалось и представителей других стран. Кроме того, не говорится, что подневольных работников направляли не только на фабрики и в лагеря, но и в дома и личные хозяйства.

Подробнее об этих и других темах, обсуждаемых польскими СМИ, читайте в статье: Польша регионов: фермеров вместо уборки урожая отправят в армию?

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