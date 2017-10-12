Токио, 13 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Сотрудничество с соседними странами в области энергетики могло бы стать позитивным внешнеполитическим трендом, который снял бы напряженность на северо-востоке Тихоокеанского региона. О том, какой проект мог бы стать воплощением такого начинания, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Закат

Вот уже пять лет, как ведутся разговоры о создании так называемого «Азиатского суперкольца», представляющего собой энергетическую систему, связывающую энергосистемы Японии, Китая, Южной Кореи, Монголии и России. Осуществление этого проекта могло бы принести огромную выгоду всем участникам, позволяя сэкономить значительные энергоресурсы, перебрасывая энергию пользователям по мере необходимости. Инициатор проекта — Softbank group сorp., третья по масштабу публичная компания в Японии после Toyota и Mitsubishi. Кроме того, она находится на четвертом месте в мире по скорости роста.

О необходимости тщательной проработки вопросов, связанных с проектом энергетического «суперкольца», в начале сентября заявил Владимир Путин. Поднимавшийся на переговорах с представителями России вопрос о возможном объедении энергосистем стал особенно актуален после аварии на АЭС «Фукусима-1». В Японии раздается все больше голосов с требованием отказаться от атомной энергетики. Но тогда внешние поставки — это единственное, что может поддержать экономический рост Японии и обезопасить ее индустрию от энергетического голода.

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