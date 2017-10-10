Москва, 11 октября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Депутаты на пленарном заседании Госдумы сегодня, 11 октября, планируют обсудить вопросы межбюджетных трансфертов и долгов регионов, сообщает ИА REGNUM. Эти вопросы станут основными темами выступлений в ходе «правительственного часа», в котором примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минфина Антон Силуанов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Duma.gov.ru Доставление в Государственную думу РФ проекта федерального бюджета — 2018

«Тема очень актуальная и болезненная, всем известно неравномерное финансовое состояние регионов, большие долги: более 2 трлн рублей сегодня накопленный долг регионов, из них федеральному бюджету — более 1 трлн рублей. Все это, естественно, вызывает очень много вопросов, особенно в период обсуждения федерального бюджета», — заявил накануне первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Программа реструктуризации

С 2018 года в РФ будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов субъектов РФ. Проработать программу президент РФ Владимир Путин поручил правительству 9 октября.

Согласно предложению президента, все субъекты РФ должны пересмотреть свои обязательства по соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов. Так, в частности, регионы будут обязаны в течение семи лет вносить платежи, чтобы погасить задолженность, имеющуюся перед федеральным бюджетом на 1 января 2018 года. В 2018—2019 годах на эти цели должно быть перечислено не менее 5% от суммы задолженности. Затем размер отчислений должен вырасти и составить 10% от суммы задолженности в 2020 году и 20% в 2021—2024 годах.

Поднастраиваемый модельный бюджет

Между тем на парламентских слушаниях по основным направлениям бюджетной и налоговой политики, которые прошли в Госдуме в июле, министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что методика распределения трансфертов из бюджета для выравнивания бюджетной обеспеченности станет одним из главных направлений федерального бюджета на 2018−2020 годы. В частности, для проведения выравнивания Минфин собирается оценивать и анализировать расходы региональных бюджетов.

«На основании расходных полномочий субъектов РФ мы разработали так называемый модельный бюджет. Мы сравним этот поднастраиваемый модельный бюджет с каждым субъектом РФ и увидим, у кого есть избыточные расходы, а кому из субъектов РФ требуется дополнительная поддержка», — заявлял Силуанов.

Для более четкого распределения бюджетных средств в проекте госсметы на 2018 год будут изначально распределены все трансферты и субсидии.

«У регионов будет четкая картина на три года вперед: на какие уровни поддержки может рассчитывать субъект, на каких уровнях и основаниях он может получить эту поддержку с учетом требований по софинансированию расходных обязательств», — отмечал Силуанов.

Триллион для регионов

Между тем в проекте федерального бюджета на 2018 год Минфин выделил 645,1 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Кроме того, на поддержку сбалансированности бюджетов правительство предлагает выделить дополнительные 48,7 млрд рублей.

Еще 408,5 млрд рублей региональные проекты получат в виде субсидий и 304,1 млрд рублей в виде субвенций на исполнение государственных программ. Если субъект РФ не выполнит обязательства по госпрограмме, то средства будет необходимо вернуть обратно в федеральный бюджет.