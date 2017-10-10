Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил президента Молдавии Игоря Додона за некоторую нормализацию российско-молдавских отношений, но при этом отметил, что данный процесс идёт непросто. Об этом российский лидер заявил сегодня, 10 октября, в ходе встречи с Додоном в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Игорь Додон и Владимир Путин

«Мы очень высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто», — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что в своих действия Российская Федерация исходит из того, что данный процесс будет завершен в положительном ключе.

Путин считает, что в нормализации российско-молдавских отношений заинтересованы народы обеих стран.

Напомним, после избрания Додона президентом Молдавии, отношения между двумя странами немного активизировались, однако в самой Молдавии далеко не все ветви власти смотря на Россию, как на партнёра.

В 2016 году Россия перестала быть главным торговым партнёром Молдавии уступив Румынии. Дело в том, что ещё в 2014 году Молдавия подписала соглашений об ассоциации с Евросоюзом и решил двигаться в западном направлении.

Несмотря на то, что председатель Партии социалистов — Додон выступает за сотрудничество с Россией, правительство и парламентское большинство в Молдавии настроены крайне антироссийски.

Не так давно, молдавское правительство выслало из страны пятерых российских дипломатов. Также было отказано во въезде в Молдавию ряду российских артистов и журналистов. Кроме того, вице-премьер России Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон-грата.

Положение Додона крайне шаткое — он не может развернуть полноценное стратегическое сотрудничество с Россией, так как любые шаги в этом направлении блокируются оппозиционным ему правительством и парламентом.

Вся надежда Додона на парламентские выборы в Молдавии, которые должны пройти в 2018 году.