Москва, 10 октября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Министр образования и науки Ольга Васильева вновь загорелась изменить школьную программу и заявила, что уже в 2018 году всех российских школьников могут заставить учиться играть в шахматы хотя бы один раз в неделю. Об этом министр заявила сегодня, 10 октября, на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Шахматы

По словам Васильевой, речь идёт об учениках начальной школы. В планах Министерства образования и науки в ближайшие два года внести в расписание занятий учащихся начальной школы уроки шахмат.

«Да, мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа: с 1 по 4 класс — один час в неделю», — сказал Васильева.

Так Васильева ответила на вопрос одного из членов Совета Федерации о возможности введения обязательных уроков шахмат в школах всех регионов России.

Она пояснила, что программа будет построена таким образом, что любой школьный учитель, независимо от возраста, сможет самостоятельно, с использованием методических материалов, научить детей играть в шахматы. То есть специальные учителя, которые могут научить детей играть в шахматы не понадобятся.

Также Васильева заявила, что Министерство образования и науки провело провело большую предварительную работу и убедилось, что шахматы действительно приносят детям пользу.

«Ни для кого не новость, что игра в шахматы напрямую связана с качеством образования наших детишек. Это правда», — заверила Совет Федерации министр Васильева.

При этом она отметила, что в 40 регионах Российской Федерации школьники уже играют в шахматы в рамках школьной программы и именно эти 40 регионов «показывают совершенно другие результаты при оценках».

Примечательно, что российский гроссмейстер Сергей Карякин уже активно поддержал эту инициативу Васильевой. Также поддержку выразил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.