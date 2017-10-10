Армавир, Армения, 10 октября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Командующие Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ приступили к разработке планирующих документов в рамках совместных учений «Взаимодействие-2017», которые проходят на полигоне «Баргамян» в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ 10 октября.

Минобороны России Совместное учение КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017»

Контингент КСОР и объединенной группе войск вооруженных сил Армении и России провел подготовку к выполнению боевых задач.

Напомним, вчера, 9 октября, на полигоне «Баргамян» в Армении прошла торжественная церемония открытия учений КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017».

Генерал-майор Талгат Койбаков, возглавивший военнослужащих от Кахастана, сказал, что важнейшим направлением деятельности для вооруженных сил Казахстана является готовность войск к выполнению задач в соответствии с международными договорённостями.

«Не сомневаюсь, что учение «Взаимодействие-2017» станет очередным шагом как в повышении слаженности органов управления КСОР, так и в совершенствовании взаимодействия при практическом применении коалиционных группировок», — сказал заместитель главнокомандующего сухопутных войск Койбаков.

В учениях принимают участие более 2,5 тыс. человек и 500 единиц военной техники от всех членов ОДКБ. В практических действиях принимают участие также представители Красного креста, которые выполняют решение гуманитарных задач.

Учения в Армении являются завершающим мероприятием этапа развития военного конфликта, моделируемого в рамках масштабных учений ОДКБ «Боевое братство — 2017». Активная фаза учений начнется 13 октября.

Важнейшей задачей проводимых учений является совершенствование системы управления войсками ОДКБ и оценка ее эффективности в ходе выполнения поставленных задач.

Учения проходят с 9 по 13 октября.