Москва, 10 октября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Суммарное повышение МРОТ за 2018−2020 годы составит 53%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом в ходе заседания межфракционной группы в Госдуме заявила замминистра труда РФ Любовь Ельцова.

Форд Мэдокс Браун. Труд. 1852—1865

«Законопроект с 2019 года вводит постоянный механизм установления МРОТ на уровне 100% от фактического прожиточного минимума за два квартала предыдущего года. Суммарное повышение МРОТ за три года планируется на 53% при прогнозируемом росте уровня цен за период 2018—2020 годы на 12,5%», — заявила Ельцова.

При этом, по словам замминистра, ведомство уже рассчитало, какие затраты из бюджетного сектора потребуются для того, чтобы уравнять показатели к 1 января 2019 года.

«В 2018 году всего из бюджета всех уровней на эти цели уйдет 26,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 7,2 млрд рублей. Таким образом, мы выходим на 85% к фактическому уровню прожиточного минимума за март 2017 года. В 2019 году, когда мы по предложенному механизму будем выходить на 100% к прожиточному минимуму, это 43,9 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета — 12 млрд рублей», — рассказала Ельцова.

При этом в повышении МРОТ будут также принимать участие и представители бизнеса, которые выплачивают зарплаты своим работникам.

«Таким образом, совокупные расходы и бизнеса, и бюджетного сектора составят в 2018 году 43,3 млрд рублей и в 2019 году — 72,7 млрд рублей», — пояснила Ельцова.

При этом, по ее словам, уровень безработицы будет постепенно снижаться. Так, например, по данным Минфина, сегодня на рынке труда существует порядка 1 млн незакрытых вакансий.

«С учетом наших прогнозов, мы говорим о том, что общая безработица будет сокращаться. В 2018 году она составит 5%, затем 4,9% в 2019 году и 4,7% в 2020 году», — заявила Ельцова.

В Госдуме обсуждают правительственный законопроект, который предлагает в два этапа уравнять уровень МРОТ и прожиточным минимум. О необходимости такого нововведения ранее заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, чиновникам и депутатам нужно продумать варианты, при которых уровень МРОТ будет равен 100% прожиточного минимума к 1 января 2019 года.