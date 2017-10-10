Минск, 10 октября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Минск не воспринимает как ультиматум предложение Москвы о переориентации белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские. Об этом заявил сегодня, 10 октября, журналистам заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко на Белорусском энергетическом и экологическом форуме.

Jevgēnijs Šlihto Чайки

Семашко отметил, что 15 ноября на встрече с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем обсудит возможность переориентации белорусских нефтепродуктов на порты России. Однако пока, по словам белорусского представителя, Минск не воспринимает это предложение как ультиматум, поскольку «есть абсолютное понимание» того, что НПЗ РБ «не столь богаты и не столь сверхприбыльны, чтобы можно было раздавать подарки и переплачивать за железнодорожные, стивидорные и другие тарифы».

Заместитель премьер-министра Белоруссии подчеркнул, то на этой неделе белорусские представители поедут на переговоры в Россию для обсуждения этого вопроса. Но НПЗ, по словам Семашко, «не имеют права потерять» ни одного цента за каждую тонну нефтепродуктов. В очередной раз белорусский представитель заявил, что переориентация нефтепродуктов на российские порты может произойти только при более экономически выгодных условиях. Такую позицию понимают в Москве, сказал Владимир Семашко.

Тем временем поставки российской нефти в РБ идут точно по графику. Заместитель премьер-министра Белоруссии сообщил, что в четвертом квартале 2017 года на нефтеперерабатывающие заводы республики будет закуплено еще 4,5 млн тонн российского черного золота.

Дело в том, что вся нефть, перерабатываемая на белорусских НПЗ, поставляется из России. Поэтому недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусские нефтепродукты должны транспортироваться через российские порты. Путин предложил привязать экспорт черного золота в Белоруссию к транзиту нефтепродуктов в ЕС через порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге.

В свою очередь, белорусские представители, как передавало ИА REGNUM, не спешат идти навстречу своему главному союзнику, хотя РЖД уже предоставила 50-процентную скидку на транспортировку белорусских грузов. Минск продолжает настаивать на новых льготах, пытаясь выбить для себя условия транзита еще более выгодные, чем может предложить Прибалтика, которой перевозки нефтепродуктов из Белоруссии позволяют сохранить умирающую транзитную отрасль.

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Вопрос о переориентации транзита до сих порт остается открытым, что может создать новый повод для напряжённости между странами. Правда, сами российские порты не торопятся себя рекламировать. Так, на выставке «Транспорт и логистика», которая прошла в Минске на прошлой неделе, не были представлены стенды Усть-Луги и Санкт-Петербурга.

Зато Клайпеда, Рига, Вентспилс и украинские порты не упустили возможности в очередной раз прорекламировать себя.

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