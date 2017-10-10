Анкара, 10 октября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прекращает сотрудничество с послом США Джоном Басом. Причиной такого решения стало приостановление выдачи виз в США гражданам Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее Турция заявила о зеркальных мерах: для американских граждан временно ограничена возможность получения турецких неиммиграционных виз. О сроке действия ограничений не сообщалось.

Посольство США в Анкаре 8 октября заявило, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз после того, как в Стамбуле был арестован сотрудник генконсульства США Метин Топуз.

Власти Турции обвиняют его в подрыве конституционного строя страны, шпионаже и попытке свергнуть правительство. По данным прокуратуры, дипломат был связан с бывшим прокурором Турции Зекерией Озом и сотрудниками полиции, которые занимались расследованием коррупции в высших эшелонах власти.

Инициатором расследования, по версии турецкой стороны, стал живущий в США Фетхуллах Гюлен, которого в Анкаре считают стоящим за попыткой государственного переворота в июле 2016 года.