Москва, 10 октября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. После неоднородного движения в первой половине дня 10 октября рынок нефти вышел в уверенный плюс, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Баррель североморского сорта нефти Brent стоит $56,29 (+0,9%). За «бочку» техасской нефти WTI на рынке предлагают $50,19 (+1,2%).

«Интересно, что баррель легкой нефти очень быстро вернулся выше $50, хотя еще с утра техническая картина такого порога не предполагала», — отметила эксперт.

По ее словам, инвесторы наблюдают за развитием ситуации в сырьевом секторе. Генеральный секретарь ОПЕК г-н Баркиндо в ходе конференции в Нью-Дели сегодня подчеркнул, что производители сланцевой нефти из США должны внести свой вклад в работу ОПЕК по сокращению избыточного предложения черного золота в мире.

«Фактически, Баркиндо предложил «сланцевикам» работать меньше и добывать меньше. Это особенно забавно смотрится на фоне последней информации о рекордном экспорте американской нефти в сентябре», — пояснила Бодрова.

Считается, что при стоимости «бочки» нефти выше $50 американским сланцевым компаниям работать довольно комфортно.

«Перенасыщение рынка их беспокоит в последнюю очередь — они находятся за пределами искусственных рамок ОПЕК и его соглашений», — отметила эксперт.

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