Минск, 10 октября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Белоруссия получит очередной кредит на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на программу повышения энергоэффективности. Как сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР), организация подписала соответствующий кредитный договор с белорусским коммерческим банком ЗАО «Альфа-Банк».

По словам управляющего директора ЕАБР по активам и пассивам Дмитрия Ладикова-Роева, за счет этого кредита должна повыситься энергоэффективность в стране, вырасти занятость населения и налоговые отчисления. Общая сумма займа составляет $10 млн. Кредит будет перечислен белорусской стороне несколькими траншами, срок каждого перевода достигает трёх лет. Средства будут выделять малому и среднему бизнесу, занимающемуся энергоэффективными технологиями. Отбирать клиентов будут по критериям, согласованным с ЕАБР.

Евразийский банк развития оказывает серьёзную поддержку экономике Белоруссии, находящейся в тяжелом состоянии. Например, в ноябре 2016 года ЕАБР выделял кредит ЗАО «Альфа-Банк» в общей сложности на $10 млн для торгового финансирования, которое сейчас реализуется.

Что касается кредитных средств на поддержку малого и среднего бизнеса, то, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября совет директоров Всемирного банка одобрил предоставлении Белоруссии кредита в размере $60 млн для расширения доступа к финансированию микро, малых и средних предприятий. Более того, специалисты ВБ будут консультировать белорусское правительство по этим вопросам.

Отметим, что кредитный договор между ЕАБР ЗАО «Альфа-Банк» и был подписан на фоне того, что 9 октября директор департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Владимир Комашко заявил о расширении внедрения прогрессивных энергоэффективных технологий в Белоруссии. По словам Комашко, одна из главных задач — внедрение технологий по эффективному использованию энергии на производствах.

Энергоемкость белорусской экономики ниже, чем у Украины, России, но уступает среднемировому уровню в пять раз, в восемь раз — западноевропейскому и в 15 раз — Японии. Почти треть энергосбережения сосредоточена в топливно-энергетических отраслях, еще 30−35% — на промышленных объектах, до 27% — в жилищно-коммунальном хозяйстве. Для того чтобы компенсировать часть прироста энергопотребления, необходимо перестраивать экономику. Основные принципы решения проблем энергосбережения были прописаны в законе «Об энергосбережении» 1998 года. В 2007 году была принята директива президента Белоруссии №3 «Экономия и бережливость — главные факторы экономической безопасности государства», которая предполагает наряду с обеспечением республики энергоносителя обеспечить их эффективное использование. В период с 2006 по 2010 год удалось несколько снизить энергоемкость белорусского ВВП.

В то же время важно понимать, что внедрение любых энергоэффективных технологий — весьма дорогостоящее занятие. На осуществление одного среднего по масштабам проекта может потребоваться около миллиарда долларов. К тому же упомянутый выше 120-квартирвный дом в Гродно из-за использования таких технологий на несколько процентов повысил стоимость квадратного метра, то есть говорить о том, что энергоэффективное жилье доступно для всех, не приходится. Также на практике промышленные предприятия и даже небольшие объекты могут сталкиваться с проблемами по внедрению энергосберегающих технологий. Во-первых, из-за их дороговизны, а во-вторых, эксплуатирующие организации, бытовые компании, жилищно-коммунальные хозяйства принципиально от эффекта экономии какого-то количества электроэнергии не получат никакого экономического дохода.

Кредит Евразийского банка развития в очередной раз доказывает, что республика пытается привлекать в свою экономику внешние средства. Поскольку с 2011 года Белоруссия переживает экономический кризис по вине властей, то страна не способна решать многие проблемы. Минск проявляет «чудеса» политики «многовекторности»: берет кредиты как у ЕАБР, так и у Всемирного банка и спонсоров из Западной Европы.