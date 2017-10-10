Улан-Удэ, 10 октября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Народный хурал Бурятии на состоявшейся сегодня, 10 октября, внеочередной специально созванной для решения кадровых вопросов сессии дал согласие главе республики Алексею Цыденову на назначение шести заместителей председателя правительства. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, голосование по кандидатурам было тайным.

Эжен Делакруа. Султан Марокко Мюли Абд-эль-Рахман и его свита. 1845

По его итогам за Игоря Шутенкова, претендовавшего на должность первого вице-премьера, проголосовали 48 депутатов, против — семь, один воздержался. За Вячеслава Цыбикажапова, представленного на должность зампреда по социальному развитию, отдали голоса 52 депутата, против — четыре. Игорь Зураев (зампреда по экономическому развитию) получил поддержку 44 депутатов, девять депутатов были против, один воздержался. За утверждение на должность зампреда по вопросам безопасности Петра Мордовского проголосовали 48 парламентариев, восемь были против и один воздержался. На назначение вице-премьером, главой полномочного представительства Бурятии при президенте Российской Федерации Мункожапа Бадмаева согласны 45 народных избранников, против высказались десять человек. Меньше всех — 36 голосов — получил кандидат на пост зампреда по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов. Против проголосовало 19 депутатов.

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«Мы каждого из кандидатов рассматривали с точки зрения личностных и профессиональных качеств. Вообще же итоги голосования в хурале, особенно по зампредам правительства, всегда непредсказуемые, — прокомментировал итоги голосования спикер Цырен-Даши Доржиев. — Считаю, что глава сегодня представил достойную команду. Надеюсь, что он, правительство, Народный хурал будут работать совместно и плодотворно».

Выступая перед депутатами, сам Цыденов сказал, что сегодня представлена «только часть команды правительства». «Часть министров еще не утверждена, объявлен открытый конкурс», — сказал он.

«Вопрос в том, какие задачи мы перед собой ставим. Затянуть пояса и подстраиваться под то, что у нас есть? Тогда у нас каждый год будут падать доходы, и мы каждый год будем больше сокращаться. Мы же ставим задачи развиваться и реализовывать программы. Задач, стоящих перед правительством, очень много, и сокращением зампредов, министров или министерств мы не поможем решению этих задач», — сказал глава региона, отвечая на критику со стороны общественности о «раздувании штатов».

Добавим, что перед сессией парламента в политических кругах Бурятии циркулировали слухи о возможном демарше депутатов. «Зря ждёте! — заявил накануне сессии Цыденов. — Идёт нормальный рабочий процесс. И я уверен, что даже если и будут высказаны замечания и пожелания к отдельным кандидатурам, а замечания точно будут, и это нормально, то это не ради демонстрации собственной крутости или значимости, а ради общей цели».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов 10 сентября победил на всенародных выборах главы Бурятии. В феврале он был назначен и. о. руководителя республики. До этого регион возглавлял Вячеслав Наговицын.