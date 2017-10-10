Бишкек, 10 октября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Двое сотрудников госкомитета нацбезопасности Киргизии получили ножевые ранения во время операции по задержанию членов террористической группировки. Инцидент произошел в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-служба ГКНБ.

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По информации органов нацбезопасности, террористы оказали сопротивление и нанесли одному из сотрудников спецслужб три ножевых ранения в спину, а второму — четыре ножевых ранения в грудь.

«Пострадавших уже прооперировали, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В области объявлен план «Перехват», личности нападавших установлены», — констатируют в ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что, только по официальным данным, свыше 500 граждан Киргизии были завербованы в ряды боевиков различных террористических и религиозно-экстремистских группировок, после чего уехали воевать в Афганистан, Сирию и Ирак против правительственных сил.

Отметим, что за последний год органы нацбезопасности Киргизии стали гораздо чаще выявлять и арестовывать подпольные ячейки террористов и экстремистов, действующих на территории этой республики. В среднем сотрудники киргизстанских спецслужб проводят по два-три задержания в неделю, а также приблизительно раз в два-три месяца ловят готовящих крупные теракты боевиков с оружием и взрывчаткой.

Прошлый случай, когда террористы оказывали активное сопротивление пытавшимся арестовать их сотрудникам ГКНБ, произошел 29 августа 2017 года. Тогда в ходе контртеррористической операции в Жайылском районе Чуйской области были ликвидированы двое боевиков, а еще один был ранен.