Москва, 10 октября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Проект федерального закона о бюджете на 2018 год отвечает вызовам и задачам, которые сегодня стоят перед Минфином, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. Об этом он заявил 10 октября, выступая в рамках общественной экспертизы проекта федерального закона о бюджете на 2018 год, заседание которой прошло в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bukvi.ru Бюджет

«Мы стараемся избежать кромсания бюджета под ухудшившиеся условия. Кроме того, предусмотрено выделение больших денег на борьбу с бедностью. Предполагается сосредоточить эффективную систему социальной поддержки. После этого можно думать о том, как увеличить объёмы. Легко решать бюджетные проблемы повышением налогов, но в проекте бюджета есть много мер по улучшению администрирования налогообложения. Впервые появляется кодекс неналоговых платежей. Бюджет также содержит целый ряд мер по поддержке и наращиванию инвестиционной активности. Резко расширяется казначейское сопровождение и авансы по контракту. Возрастает возможность контролировать ежедневный график их прохождения», — пояснил Ларов.

Это мнение не нашло поддержки у некоторых участников состоявшейся дискуссии. В частности, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Иосиф Дискин заметил, что в проекте закона отсутствуют меры повышения эффективности социальной поддержки.

«В бюджете должны быть представлены варианты того, что ситуация будет существенно лучше, — заметил он. — Нужен проект, адаптированный и сверху, и снизу. Как поведёт себя бюджет в случае повышения дополнительных налогов? Необходимо ясное формирование приоритетов — на что пойдут эти доходы. Идея о том, что все доходы пойдут в фонд национального благосостояния, — неправильная. Где показатели факторной эффективности, связанные с повышением эффективности государственного управления? Где конечные результаты того, на что будут потрачены бюджетные деньги?»

Его поддержал другой член комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин.

«Почему мы крутимся вокруг одного и того же? — возмутился он, рассуждая о перспективах крупных инвестиций. — Не пойду я никогда в банк, так как нет смысла работать при 15 процентах годовых. Какой смысл работать при таких показателях? Ваши (представителя Минфина — прим. ИА REGNUM ) умозаключения построены на фантазиях, на незнании жизни. Нет условий для инвестиций! Должна же проявиться уверенность. Кто-то же должен брать на себя ответственность. Это не бюджет, а бухгалтерский отчёт. Договорились до того, что роботы придут и всё починят».

Напомним, что дискуссия экспертов касалась внесенного правительством в Госдуму проекта федерального бюджета, который, как заявляют его составители, предполагает переход от стабилизации к перспективе роста за счёт бюджетного правила, которое призвано снизить зависимость российской экономики от цен на нефть, и фискальной нейтральности. Предполагается, что доходы, полученные от продажи энергоносителей при цене нефти выше установленной планки, направятся в резерв, а не на покрытие расходов. Сообщается, что такая практика уже к 2019 году обеспечит выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне в обстановке постоянных цен на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель.