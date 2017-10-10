Москва, 10 октября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. 44% жителей России знают дату выборов президента РФ (марте 2018 года). Верно назвали только год 32% опрошенных. Не знают, когда пройдут выборы 21%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то 64% граждан из тех, кто был готов голосовать на момент опроса, отдали бы свой голос за Владимира Путина.

28% респондентов пока не знают, за кого будут голосовать в марте 2018 года.

Примечательно, что 55% респондентов затруднились ответить на вопрос, кого бы он хотел видеть президентом России, если Владимир Путин откажется участвовать в выборах.

8% граждан РФ назвали кандидатуру Дмитрия Медведева, 6% — Владимира Жириновского, 6% — Сергея Шойгу. 7% респондентов заявила, что нет подходящего кандидата на пост президента России.

Опрос проведен 15 — 19 сентября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин пока еще официально не сообщал о своем возможном участии в президентских выборах-2018.

Напомним, выборы президента России должны состояться 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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