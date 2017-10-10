Нижний Новгород, 10 октября, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, осужденный за халатность и многократно заявлявший о своей невиновности, затягивает процесс по передаче его дела в суд апелляционной инстанции.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном суде, Белов и осужденная вместе с ним бывшая глава Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова по неизвестным причинам игнорируют все приглашения и не являются в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

После вынесения обвинительного приговора Белову и Рожковой копии приговора были вручены всем участникам процесса. Осужденные сами изъявили желание ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме.

В начале октября осужденные и их защитники были приглашены для ознакомления с материалами дела, но в суд так и не явились.

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После этого Рожковой и Белову были направлены новые приглашение посетить суд, но они также были проигнорированы.

До настоящего времени у суда нет информации о том, по какой причине осужденные и адвокат не являются на ознакомление с материалами уголовного дела. В суде отмечают, что из-за действий осужденных уголовное дело не может быть направлено в Нижегородский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года суд признал действующего главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова виновным в деле о доме на ул. Самочкина, рухнувшем в 2014 году. Вместе с Беловым виновной признана экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова, у которой в 2014 году он работал в заместителях.

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По мнению суда, по вине Белова и Рожковой здание не было вовремя признано аварийным и расселено. В результате здание частично обрушилось, а жители лишились квартир.

Сам Белов не видел свой вины в том, что обрушился жилой дом на ул. Самочкина, но при этом уверен, что в его деле есть следы «политического заказа».

По итогам судебного разбирательства Белов и Рожкова получили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей каждому, практически сразу же оба чиновника были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

После этого Белов заявил, что он намерен добиваться полного оправдания по своему делу.

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