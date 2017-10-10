Москва, 10 октября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Согласно новому распоряжению Минтруда от 6 октября №2184-р, на 526,3 млн рублей увеличат субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячных выплат нуждающимся семьям при появлении третьего или последующих детей. Субсидии предназначены для 25 регионов, где отмечается увеличение числа многодетных. При этом Москва, где за последние два года заметно выросло количество семей с тремя и более детьми, в распоряжении не упомянута, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Многодетная семья

Как сказано в документе, в федеральный бюджет внесут корректировки, чтобы компенсировать регионам расходы на новые семьи.

«…Подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объёме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на2017 год», — гласит распоряжение.

Таким образом, общая сумма, выделяемая из бюджета на указанные цели, вместе с уже запланированными средствами составит 16,3 млрд рублей.

Отметим, что в 2016 году в Москве заявили о росте числа многодетных семей на 10% — с 101 989 семей в 2015 году до 111 864 семей. В 2017 году зафиксирован ещё один аналогичный скачок. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, сейчас в столице официально зарегистрированы 129 066 многодетных семей, в которых воспитываются 324 842 несовершеннолетних ребёнка.

То есть рост числа таких семей в 2017 году составил почти 17%. Почему при таком росте Москву не учли при выделении дополнительных субсидий, остаётся неясным. Также неизвестно, будет ли столица компенсировать рост полностью за счёт собственного бюджета или пойдёт на сокращение (например, неиндексацию) выплат. Или, возможно, многодетные Москвы настолько богаты, что не нуждаются в субсидиях?

Напомним, ежемесячные выплаты нуждающимся многодетным предусмотрены президентским указом от 2012 года «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».