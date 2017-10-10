Москва, 10 октября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Минобрнауки по новым правилам проводит экспертизу учебников по русскому языку и математике, после будет принято решение, какие учебники будут использоваться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

mricon Учебник русского языка

«Есть поручение президента о новых подходах, мы его выполнили, и сейчас идет экспертиза по двум предметам — это русский язык и математика», — сказала министр в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

По замыслу министерства, в итоге должно остаться две-три линейки учебников, при этом должны быть базовая и углубленная версии.

Действовать предполагается по аналогии с экспертизой учебников по истории.

Отметим, что на данный момент в федеральном перечне содержится 1377 учебников.