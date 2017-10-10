Москва, 10 октября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Павла Конькова и назначил врио Станислава Воскресенского, сообщает сайт Кремля.

Kremlin.ru Станислав Воскресенский

Путин провёл рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области.

Воскресенский будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Ивановской области, говорится в указе президента.

Станислав Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Москве. Окончил в 1998 году Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. В 1995—1999 гг. занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях.

1999—2004 гг. — финансовый директор в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства. 2004—2008 гг. — референт, заместитель начальника экспертного управления президента Российской Федерации. 2008—2012 гг. — заместитель министра экономического развития РФ.

2012—2014 гг. — заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 19 августа 2014 г. — заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

Руководитель рабочего секретариата российской части Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству, руководитель Рабочей группы по продвижению экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.