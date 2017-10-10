Москва, 10 октября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. После внутриднвных колебаний котировки нефти сорта Brentм практически вернулись на исходные позиции, прибавив внутри дня символические 0,15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

«Актив в моменте достигал минимумов на подходе к важном уровню $55. Расставленные здесь оффера не дали котировкам просесть сильнее и спровоцировали отскок», — отметил эксперт.

В очередной раз вербальные интервенции ОПЕК не оказали более ли менее продолжительной поддержки ценам. Генсек ОПЕК Баркиндо заверил рынок в том, что спрос и предложение на мировом уровне движутся в сторону баланса. Но в ответ на заявления Brent лишь временно приподнялась, забуксовав вблизи уровня $56.

«Такая скупая реакция говорит о двух вещах. Во-первых, доверия к картелю нет. Несмотря на многочисленные оптимистичные заявления, по факту ОПЕК наращивает производство. Конечно, это происходит в основном по вине Ливии и Нигерии, которые освобождены от условий сделки, но тем не менее, это явно не способствует росту привлекательности актива.

Во-вторых, текущее поведение игроков свидетельствует о возвращении страхов по поводу темпов ребалансировки рынка и возможности ее достижения в целом. На фоне невнятных успехов ОПЕК и возобновления роста добычи энергоносителей в Штатах трейдерам сложно найти повод для более устойчивых покупок», — пояснил Мащенко.

Впрочем, по его мнению, с технической точки зрения все же есть предпосылки для отскока.

«Уровень $55 может послужить поддержкой, оттолкнувшись от которой Brent попытается развить бычий импульс. Но для этого потребуется позитивная статистика по запасам нефти в США», — полагает эксперт.

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