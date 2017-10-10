Москва, 10 октября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Руководство центрального банка России и сотрудники временной администрации ФК «Открытие» обращались к крупным клиентам банка с предложением вернуть деньги и продолжить сотрудничество, передает 10 октября газета «Ведомости».

Антонова Дарья ИА REGNUM Центробанк РФ

По данным издания, крупных кредиторов «Открытия» обзванивал заместитель председателя центробанка Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко, которая на время работы в «Открытии» перестала исполнять функции руководителя департамента надзора ЦБ.

«Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам «Открытия» вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ», — цитирует Интерфакс слова представителя регулятора.

Работа проводилась среди крупных клиентов для разъяснения нового статуса банка, способов оздоровления и для оповещения о гарантиях ЦБ по обязательствам ФК «Открытие».

"Поздышев обзванивал крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги, рассказывает один из получивших такое предложение. ЦБ предлагал прислать письмо с гарантией, но ему «поверили на слово», — говорится в опубликованном материале.

Такие меры, по мнению управляющего директора «ФК Открытие» Александра Дмитриева, оказались успешными. Юридические лица приостанавливали вывод финансовых средств со счетов банка, таким образом, отток денег удалось снизить более чем втрое.

Однако описанные действия не нашли понимания в среде экспертов. Так, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко усмотрел участие официальных должностных лиц регулятора нарушение конкуренции.

«Действия руководителей ЦБ похожи на нарушение конкуренции: есть же китайская стена между надзором и деятельностью по управлению банком», — пояснил Алексашенко.

По его мнению, даже если Поздышев не делает коммерческих предложений клиентам «Открытия», а всего лишь консультирует и проводит разъяснительную работу, то тем самым он берет на себя функцию агента банка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, временная администрация в банке «Открытие» была назначена центробанком 29 августа. На нее была возложена «реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка» во взаимодействии с собственниками и руководством банка.

В начале сентября рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг банка «Открытие» на две ступени. В банке были удивлены таким решение и отметили, что оно не отражает возросший уровень надежности банка.

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14 сентября стало известно, что новым главой «ФК Открытие» станет Председатель правления банка ВТБ24, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

2 октября заместитель главы Центрального Банка России Дмитрий Тулин сообщил, что с большой степенью вероятности к банку «ФК Открытие» в будущем будет присоединен Бинбанк.