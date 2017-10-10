Хабаровск, 10 октября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Цивилизованный морской бизнес всего мира объявил войну судовладельцам, бросающим экипажи своих судов на чужбине без денег, еды, воды и возможности репатриации на родину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Российском профсоюзе моряков.

Пресс-служба РПСМ Моряки сухогруза «Генерал Кривонос» были брошены в китайском порту без денег, еды, воды, лекарств и топлива приморской компанией «МВ-ЛАЙН»

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Семь крупнейших морских управляющих компаний мира, которые в совокупности трудоустраивают более 120 тыс. моряков, приняли совместное решение никогда не иметь никаких дел с судовладельцами, которые хоть однажды бросали своих моряков в трудных ситуациях. К инициативе присоединились руководители таких компаний, как V. Group, Anglo-Eastern Univan, Wallem Group, Bernhard Schulte Shipmanagement, Columbia & Marlow, Fleet Management и Thome Group.

Многим из нерадивых дальневосточных и прочих российских судовладельцев стоит серьезно задуматься.

«И не стоит говорить, что никто не предупредил. Совсем недавно, с 5 по 7 октября, я принимал участие в саммите морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главным из обсуждаемых был вопрос выполнения поправок к Сводной Конвенции о труде в морском судоходстве от 18 января 2017 года. То, о чем мы постоянно говорим, то, о чем, кстати, постоянно пишет и ИА REGNUM. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным и обязателен к исполнению. Но видим ли мы это в каждой судоходной компании? Поправки обязывают судовладельца страховать экипаж, выплачивать зарплату, соответствующую международным требованиям оплаты труда в морском судоходстве. Увы, но часто мы видим, как важнейший документ не выполняется. Возможно, кто-то думал, что «пронесет», надеясь на русский авось. Нет, не пронесет, уверяю. Войну таким судовладельцам объявляет весь цивилизованный морской мир. Не умеете работать в море — уйдите», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

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Когда кризис в морской отрасли достиг пика, многие судовладельцы посчитали нецелесообразным тратить деньги на экипажи и просто бросили их на произвол судьбы. Сегодня, хотя ситуация с рынком сбыта улучшилась, тенденция бросать экипажи в чужих портах без денег, воды, еды, лекарств и топлива, без возможности вернуться на родину остается. По статистике, прозвучавшей на Лондонской международной неделе судоходства, только с 1 января по 15 сентября 2017 года брошенными остаются 400 моряков.

Руководители семи крупных морских управляющих компаний мира считают такую ситуацию настоящим позором для отрасли и подтвердили, что не будут сотрудничать с судовладельцами, бросающими моряков.

«Я бы предложил задуматься об этом некоторым нашим, дальневосточным судовладельцам. Возьмем, к примеру, компанию «МВ-Лайн» из Приморского края. В ее «активе» — брошенные экипажи, невыплата заработной платы, семьи моряков, оставшиеся без средств к существованию. Вот буквально сегодня мы получили ответ на наш запрос в Государственную инспекцию по труду по Приморскому краю. Нам сообщили, что в настоящее время не представляется возможности определить местонахождение судовладельца — генерального директора «МВ-Лайн» Юрия Перервы. Что получается? Моряки обмануты. Денег за свой труд они не получили, а судовладелец скрывается. Таким в море не место. И борьба с подобными деятелями от судоходства будет только усиливаться», — добавил Николай Суханов.

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«В ходе саммита морских профсоюзов стран АТР мы обращались не только, даже не столько к судовладельцам, сколько к главам государств, к правительствам стран АТР, к администрациям морских портов. Выполнение требований поправок к Сводной Конвенции о труде в морском судоходстве должно стать общей задачей для всех», — подчеркнул председатель Дальневосточной организации РПСМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в силу вступили поправки к Сводной Конвенции Международной организации труда (МОТ) о труде в морском судоходстве. Они закрепляют ответственность судовладельца в случае репатриации, выплат за утрату трудоспособности или смерти моряка. В Российском профсоюзе моряков отмечают, что, хотя база для исполнения требований поправок в российском законодательстве существует, она, по сути, не действует, как того требует Конвенция. В РПСМ отмечают, что часто сталкиваются со случаями, когда брошенные судовладельцем в чужом порту моряки пытались обратиться к страховщику, но тот просто отказывал им в выполнении страховых обязательств. А страховые свидетельства, находившиеся на борту судна, оказывались просто бумажками, не имеющими никакой силы.

Только с начала 2017 года ИА REGNUM неоднократно сообщало о брошенных в чужих странах судах с российскими моряками на борту. Последний такой случай дошел до администрации президента России Владимира Путина: дочь брошенного в Намибии моряка из Владивостока в отчаянии попросила главу государства помочь вернуть домой ее отца. Девушка всерьез встревожена тем, как выглядит отец (они общались по видеосвязи). По ее словам, он сильно постарел и похудел. По словам руководителя РПСМ в ДФО Николая Суханова, морякам, брошенным в Намибии, повезло лишь в том, что промысловое судно ходит под флагом Перу. Это не «удобный», а государственный флаг. В администрации президента РФ дочь рыбака успокоили и сообщили, что поручения разобраться в ситуации уже даны соответствующим ведомствам.