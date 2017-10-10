Москва, 10 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В 2017 году спрос на туры по России в период ноябрьских праздников сохранился на прошлогоднем уровне, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Константин Коровин. Ялта ночью. 1905

По мнению туроператоров, главным фактором, влияющим на продажи внутренних направлений в этом году стала погода.

Цены на туры в 2017 году практически не изменились, но рост продаж составил не более 5−7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По дынным продаж турпутевок, выделено шесть самых популярных направлений на ноябрьские праздники.

Первое место у Татарии, туристы, в основном, едут в Казань.

Второе место занимает Крым (Большая Ялта, Алушта).

На третьем месте — Санкт-Петербург, на четвертом — города «Золотого Кольца».

Замыкают рейтинг Краснодарский край и Подмосковье.

Кроме того, туроператоры отмечают спрос на туры в Армению, на курорты Кавказских Минеральных Вод и в Белоруссию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на День народного единства жители России будут праздновать 4, 5 и 6 ноября,

Напомним, в 2016 году более 32% граждан решили провести выходные с 4 по 6 ноября, путешествуя по городам России. Кроме того, жители России активно интересовались экскурсионными турами в Европу и отдыхом в ОАЭ.

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