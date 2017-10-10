Эр-Рияд, 10 октября, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует в ноябре рекордно сократить экспорт в рамках поддержки инициативы ОПЕК по сокращению глобальных запасов нефти, передает Bloomberg.

Нефть

На данный момент поставки Эр-Рияда составляют около 7,7 млн баррелей нефти в сутки. Этот показатель может снизиться на 560 тыс. баррелей.

«Aramco планирует поставлять в ноябре только 7,15 млн баррелей в сутки, несмотря на сильный спрос в объеме 7,7 млн баррелей», — заявили в Минэнерго королевства.

В Министерстве отметили, что правительство Саудовской Аравии ожидает от других членов Соглашения по сокращению добычи нефти аналогичных мер.

Напомним, 5 октября в Москве прошли переговоры короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз аль-Сауда и президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны обсудили ситуацию на рынке нефти.