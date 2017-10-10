Москва, 10 октября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Число посетителей ландшафтного парка «Зарядье» превысило 1 млн человек. Об этом рассказал директор парка Павел Трехлеб, сообщает 10 октября официальный портал столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарядье

Парк был открыт для посещений 9 сентября 2017 года. Миллионного гостя он принял в выходные дни 7 и 8 октября.

«В первое время после открытия число гостей доходило до 100 тыс. в день. В будни парк посещают от 10 до 30 тыс. человек, — отметил Трехлеб. — Мы получили множество положительных откликов и благодарностей от москвичей и туристов».

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Директор парка напомнил, что особенность «Зарядья» — уникальный архитектурный и инженерный комплекс, который сочетается с неординарными ландшафтными решениями. Кроме того, в парке проводится насыщенная культурная программа.

Сейчас специалисты парка занимаются посадкой дикорастущих луковичных растений, в числе которых — занесенный в Красную книгу России тюльпан Бибирштейна. Более 30 тыс. луковиц тюльпана подготовлены к высадке. Уже высажена 1 тыс. делянок другого краснокнижного растения — ириса безлистного.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье», разбитый в центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия», разделен на четыре зоны: степную, луговую, лесную и зону северного ландшафта. На территории парка находятся уникальные сооружения, среди которых павильон «Заповедное посольство», «Флорариум» и «Парящий мост».

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