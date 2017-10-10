Москва, 10 октября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. 51% жителей России считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной, 39% — плохой и лишь 6% опрошенных уверены, что с экономикой в стране всё хорошо. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Антонова Дарья ИА REGNUM Экономика

В последнее время экономическая ситуация в стране не меняется (36%), а даже ухудшается (32%). Видят положительные сдвиги 25% граждан РФ.

За курсом рубля следят 40% участников опроса. 59% не интересуются этим вопросом. 22% не переживают из-за колебаний курса рубля.

Признают сильное влияние изменений курса отечественной валюты на свою жизнь 40%, слабым — 21% граждан; 29% влияния не отмечают

По мнению 52% респондентов, России выгоднее рост курса рубля, 17% считают, что его снижение.

По прогнозам 27% респондентов, курс отечественной валюты будет расти, 15% думают, что он станет снижаться, 29% изменений не прогнозируют.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 1 октября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, экономическая политика государства не всегда понятна населению. Только 46,7% работающих жителей России представляют цели и смысл экономической политики. 44% не вполне понимают действия государства в экономике.

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