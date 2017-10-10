Москва, 10 октября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 октября завершились в небольшом плюсе. На торгах в Европе баррель Brent снижался до $55,04. Разворот на нефтяном рынке произошел на заявлении Саудовской Аравии о предстоящем сокращении поставок нефти своим клиентам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная вышка

Компания Saudi Arabian Oil (Saudi Aramco) планирует в ноябре сократить поставки на 560 тыс. баррелей в сутки.

На новостях цена выросла на 1,65%, до $55,95. В США по случаю национального праздника биржи не работали, поэтому ценовые колебания на американской сессии были сдержанными.

Сегодня, 10 октября, за баррель Brent дают $55,82. На торгах в Азии цена повысилась на 0,31%. После отскока цены от $55,04 техническая картина на часовом периоде (тайм-фрейм) благоприятна для покупателей. Им открыта дорога к уровню $56,60.

Если они не воспользуются представленной ситуацией, то можно будет увидеть нефть марки Brent дешевле $55.

Напомним, 7 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,30%, до $55,79 за баррель, WTI — на 0,56%, до $49,93 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $52,23 за баррель.

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