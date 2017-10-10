Новосибирск, 10 октября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал указ об отставке правительства региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Объявить об отставке Правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Правительства Новосибирской области», — говорится в постановлении.

В пояснительной записке к распоряжению указывается, что правительство уходит в отставку в связи с отставкой экс-главы региона, так как срок полномочий правительства ограничен сроком полномочий губернатора.

Напомним, 6 октября Владимир Путин подписал указ об отставке бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

Тогда же временно исполняющим обязанности губернатора был назначен бывший мэр Вологды Андрей Травников.