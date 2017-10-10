Хабаровск, 10 октября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Возможность введения в России платной регистрации домашних животных вызвала споры в обществе. Между тем, зоозащитники, заводчики породистых собак и кошек, владельцы приютов считают, что вводить такие меры нужно было давно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Золотистый ретривер Локки

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«Вводить платную регистрацию необходимо. Сделать это надо было уже давно. Вводить эту меру следует единовременно по всей России. Ведь посмотрите, что происходит: люди готовы платить серьезные деньги за регистрацию машины, страховые взносы, прочее. Люди готовы платить за вещи. А платить за живых существ — не готовы? Собака, кошка, любое другое домашнее животное — это ответственность. Если человек будет знать, что с приобретением животного он приобретает еще и ряд обязанностей, в том числе и финансовых, он подумает о многом. Подумает о том, что стоит хорошо рассчитать свои доходы и предполагаемые расходы. Я считаю, что нужна не только платная регистрация. Нужен налог на собак. Пусть это будет небольшая сумма — скажем, 500 рублей в год — но такой налог нужен. Ведь для собак нужны площадки для выгула. Государство должно располагать средствами для контроля и учета бродячих животных, их стерилизации. Я также считаю, что законодательно должна быть введена обязанность ставить животное на учет в ветеринарную клинику, прививать его, следить за его здоровьем», — поделилась мнением зоозащитник Юлия Яковенко.

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Любой заводчик собак, любой владелец частного приюта для безнадзорных животных расскажет сотню историй о судьбах несчастных собак, которым по воле случая достались никчемные хозяева.

Золотистого ретривера Нору из СПВ Ванино ее нынешний хозяин Сергей обнаружил на помойке.

«Я обратил внимание — породистая собака, красивая очень. Но какая же она была худая. Ребра просто торчали как крючья. Я взял ее к себе домой, обнаружил клеймо, выяснил, что собака клубная. Оказалось к тому же, что Нора беременная. Щенки, конечно, родились мертвые. Но Нору мою я выходил. Решил по клейму найти хозяев. Нашел. Они даже не скрывали, что выбросили собаку — «надоела». Когда я попросил вернуть документы, они потребовали деньги, 30 тыс. рублей. В противном случае пригрозили отнять собаку через суд и усыпить. Деньги я отдал, конечно. Нора теперь со мной. Она счастлива, даже участвует в выставках», — рассказал владелец собаки из Ванино.

«Идея введения платной регистрации хороша, без сомнения. Но тут возникает много вопросов. Например, как быть владельцам частных приютов для безнадзорных животных? Представьте: в приюте 100 собак. Приют, как почти все такие учреждения, живет на пожертвования в основном. Поставить на учет и оплатить регистрацию 100 собак — огромная сумма. Тут, я считаю, должно помогать государство. Но в целом делать это, бесспорно, необходимо. Государство сможет наладить контроль и учет бродячих животных. Для чего это нужно? В идеале — нужно, чтобы на каждое животное был документ о регистрации. Этот документ — свидетельство ответственности, свидетельство того, что человек, владелец животного, платит сборы и является законопослушным, что его животное в безопасности само и не несет опасность окружающим. Необходимо также наладить обязательную утилизацию умерших животных с обязательной выдачей документа об утилизации. И уже вот этот документ дает право прекратить платежи. Никак иначе», — добавила Юлия Яковенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Магаданской области заявили о готовности ввести ЧС из-за агрессивных стай бродячих собак. От укусов животных за неделю пострадали трое детей. Незадолго до этого стая собак загрызла жительницу одного из магаданских поселений прямо возле дома. 13 летней девочке стая безнадзорных собак нанесла около 50 рваных ран. Губернатор Магадана Владимир Печеный дал поручение оказать семьям пострадавших детей материальную помощь. Власти разрешили специализированной компании круглосуточный отлов бродячих собак в течение 5 суток.

Напомним, правительство РФ подготовило изменения законодательства об учете и идентификации домашних животных, предполагающий платную регистрацию питомцев. В ближайшее время документ могут внести в Госдуму.

Зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Михаил Емельчнов считает, что платная регистрация собак и кошек выведет людей на улицы. Парламентарий не видит в этом смысла и полагает, что введение нового сбора просто будет раздражать людей.