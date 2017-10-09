Баку, 10 октября, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства страны 9 октября.

president.az Ильхам Алиев на расширенном заседании кабинета министров

«Сегодня переговорный процесс восстанавливается без каких-либо условий», — цитирует Алиева president.az.

По его словам, Армения старалась, чтобы переговоры были нарушены, и считала, что добьется этого.

«То есть, обвиняя нас под различными предлогами, старалась, чтобы переговоры не были восстановлены, и чтобы добиться этого, поставила несколько условий. Конечно, я с самого начала заявил, что никакие условия приняты не будут. Выдвигая эти условия, они ставят себя в очень глупое положение и будут вынуждены отказаться от этой политики. Жизнь и реальность еще раз показывают, что, как всегда, наш анализ и наша политика полностью отражают реальность», — заявил Алиев.

По мнению Алиева, Армения должна быть больше заинтересована в том, чтобы переговоры были восстановлены. В противном случае, по словам главы Азербайджана, их [Армению] ожидают очень горькие последствия.

«Посредники, занимающиеся этим вопросом, стараются, чтобы процесс переговоров был восстановлен. И мы, конечно, поддерживаем это. Поэтому еще раз хочу сказать, что хотя и в этом году в этом направлении не были достигнуты реальные результаты, Армения в очередной раз представила себя перед мировой общественностью как жалкая, бессильная и зависимая страна», — заявил Алиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возобновлении переговоров на высшем уровне договорились главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Нью-Йорке 24 сентября.

Оба президента подтвердили готовность к достижению мирного урегулирования путем переговоров во время встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые 6 октября встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном, а 7 октября с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пока неизвестно, когда именно состоится встреча на высшем уровне, но предполагается, что саммит состоится в течение текущего года.

Как заявили сопредседатели по итогам встреч с президентами, «заинтересованные стороны позже представят информацию о встрече».

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На этих встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.

Для продолжения переговоров Ереван настаивает на реализации предложений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.