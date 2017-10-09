Тирасполь, 10 октября, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Оказание Россией адресной помощи Приднестровью в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2018 год обсуждалось в ходе визита в Москву делегации Верховного совета ПМР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Госдуме РФ приднестровские депутаты встречались с представителями всех думских фракций с целью заручиться их поддержкой при обсуждении этого вопроса.

Novostipmr.com Флаги Приднестровья и России

Как сообщил председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба, этот вопрос включён в повестки заседаний трех фракций (ЛДПР, «Единая Россия» и КПРФ), проведение которых запланировано на 10 октября. «Заручившись поддержкой представителей всех думских фракций, мы сможем говорить о представлении интересов Приднестровья, которые будут оформлены в виде поправки в проект российского бюджета-2018. Это промежуточные результаты. Они вселяют если не уверенность, то надежный оптимизм», — отметил Щерба.

Президент ПМР Вадим Красносельский отметил важность также применения на территории Приднестровья материнского капитала, получения российской медицинской страховки. «Не по своей вине граждане России оказались оторваны от родины. Поэтому на граждан России, проживающих за ее пределами, должно в полном объеме распространяться российское законодательство. Если в нем есть коллизии и шероховатости — в компетенции депутатов Госдумы их устранить», — отметил Красносельский.

Председатель Верховного совета проинформировал, что работа по этим направлениям ведется. Каждое из них имеет своего думского куратора. «В частности, Константин Затулин занимается блоком вопросов, связанных с гражданством. Есть подвижки относительно использования материнского капитала. Первым шагом является предоставление возможности направлять его средства на оплату обучения», — сказал Александр Щерба.

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко входит в ассоциацию вузов Российской Федерации, находится в российском образовательном пространстве. Кроме того, в нашей республике есть филиалы российских вузов. В этой связи прорабатывается возможность использовать приднестровцам-гражданам России материнский капитал для обучения в наших вузах. В нашем комитете и на моём избирательном участке уже есть такие обращения», — уточнил глава Комитета по социальной политике, здравоохранению, вопросам семьи и детства Верховного совета ПМР Сергей Чебан.

«Базовым документом о взаимодействии с российскими законодателями является постановление, принятое Государственной думой в июле этого года. Документ четко регламентирует и рекомендует всем органам власти России наладить взаимодействие по всем острым вопросам, волнующим приднестровцев. Мы в очередной раз увидели единую позицию российских коллег в отношении нашей республики», — подвел итог депутат Виктор Гузун.