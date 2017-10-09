София, 10 октября, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что санкции против России не работают на практике, а только наносят ущерб малому и среднему бизнесу. Об этом она заявила в интервью «Болгарскому национальному телевидению».

euranet_plus Илияна Йотова

«Давайте объективно подведём черту под этими санкциями. Грубо говоря, они должны были наказать Россию. Только кто был наказан? Наказан малый и средний производитель, малые и средние компании», — сказала Йотова.

Она подчеркнула, что многие крупные западноевропейские компании смогли «найти лазейки в законах» и избежать негативного влияния санкций. «Они создали совместные предприятия, зарегистрировали их в других местах и продолжают работать в России, — отметила вице-президент Болгарии. — Так что значительная часть санкций на практике не работает. Они имеют в настоящее время больше политическое значение».

Йотова также добавила, что не считает корректным увязывание вопроса о санкциях против России с выполнением Минских соглашений. «Надо прямо сказать, что Минские соглашения не выполняются как со стороны России, так и со стороны Украины. А значит, и этот вопрос по меньшей мере дискуссионный — что стоит в основе продолжающихся санкций», — сказала она.

В конце сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария намерена поднять вопрос о снятии санкций с России в рамках своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2018 года.

«Необходимо найти прагматичное решение, потому что для Болгарии это важно», — сказал Борисов. В то же время он отметил, что «необходимо сохранить единство» ЕС и для продвижения инициативы болгарской стороне потребуется «найти достаточно аргументов».

9 сентября министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляна Павлова подтвердила, что власти республики рассматривают вопрос о снятии санкций как «один из приоритетных».

«Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, будет проведён анализ того, какой ущерб экономике эти санкции нанесли, с тем чтобы найти наилучшее решение этого вопроса и разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что эта тема входит в список приоритетных», — сказал Павлова на встрече с иностранными журналистами в Софии.

Напомним, 14 сентября Евросоюз продлил санкции против России, введённые в связи с событиями на Украине, ещё на полгода — до 15 марта 2018 года. Данные санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза для 149 физических и 38 юридических лиц.

Помимо этого, до 31 января 2018 года действуют ограничительные меры, направленные против отдельных отраслей российской экономики. До 23 июня 2018 года также действуют санкции ЕС в отношении Крыма, введённые в связи с воссоединением полуострова с Россией.