Москва, 10 октября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Инициатива Министерства труда оценить собственность граждан РФ, чтобы назначить социальное пособие, на практике может оказаться неэффективной, считает управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 октября, наличие собственности далеко не всегда говорит о том, что граждане не попадают под критерии нуждающихся в социальной помощи людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выплаты

«Поправки в закон о персональном учёте необходимы для предоставления доступа регионам к данным о работающих и неработающих гражданах. Однако в целом не очень понятно, как будут выявлять граждан, которые получают зарплату «в конверте». Скорее всего, предложения, даже если они будут реализованы, не станут эффективным механизмом для выявления нуждающихся граждан», — считает Старинский.

Он также отметил, что право на персональную информацию сбор таких сведений нарушать не будет, так как речь идёт об их внутреннем обращении между государственными органами, а не о предоставлении к ним открытого доступа.

Добавим, по мнению руководителя маркетингового агентства «Алёхин и партнеры» Романа Алёхина, идея властей собирать данные о доходах и собственности граждан РФ направлена на сокращение бюджетных расходов и может ударить по незащищённым слоям населения.

«Это очередная инициатива властей, целью которой является сокращение бюджетных расходов. Проблемой является то, что многие работающие граждане находятся за чертой бедности. В итоге это ударит именно по социально незащищённым слоям населения, а вовсе не по тем, кто, по логике властей, получает большую зарплату и еще вдобавок пособие. Таких людей крайне мало — оформить пособие в РФ достаточно сложно, а его размер в большинстве случаев того не стоит, поэтому и получают его в основном граждане, которые в нём действительно нуждаются», — отметил Алёхин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтруд работает над поправками в закон о персонифицированном учёте. Министерство намерено собрать данные обо всех доходах граждан от максимального числа источников, в том числе налоговой базы, службы, ведущей учёт имущества, и дать право регионам пользоваться этими данными для мониторинга работающих и неработающих граждан. Изменения в закон также нужны для того, чтобы регионы смогли определять тарифы для обязательного медицинского страхования.

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