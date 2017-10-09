Москва, 9 октября, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до 1 ноября предоставить доклад по программе реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Данное поручение предполагает пересмотр обязательств субъектов Федерации перед федеральным бюджетом по всем ранее заключённым соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов.

В частности, после реструктуризации все субъекты Федерации будут обязаны ежегодно вносить платежи в течение семи лет в погашение накопленных на данный момент задолженностей. Предполагается, что в 2018—2019 годах платёж составит 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности, в 2020 году — 10%, а в 2021—2024 годах — 20%.

Те из субъектов Федерации, которые обеспечат в 2018—2019 годах темпы прироста налоговых и неналоговых доходов своего бюджета не ниже темпов инфляции, получат возможность провести дальнейшую реструктуризацию накопленной задолженности с установлением ежегодного платежа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов запускается с 2018 года.