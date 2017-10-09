Бишкек, 9 октября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Месячник психического здоровья стартует в Киргизии 10 октября. Мероприятие приурочено к Всемирному дню психического здоровья, учрежденному в 1992 году. Об этом сообщило ИА АКИpress со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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Во время месячника по всей стране будут проходить круглые столы, информационно-образовательные семинары и тематические занятия по проблемам психического здоровья и их последствиям.

«День и месячник психического здоровья предполагает создание у общества, с одной стороны, чувства толерантности к психическим больным, с другой стороны, активного желания помочь излечиться от своих недугов и отмечается, чтобы призвать людей к единству и солидарности в оказании помощи психическим больным. Он направлен на мотивирование интереса социума к проблемам психического здоровья», — подчеркивают в минздраве.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в настоящее время в Киргизии на учете по психическим расстройствам состоят свыше 70,4 тыс. человек, из них около 5,9 тыс. детей и подростков. Общая заболеваемость в этой сфере составляет порядка 152,2 случая на 100 тысяч населения (население страны — свыше 6,14 млн человек).

Ежегодно в психиатрических стационарах Киргизской Республики получают лечение более 11 тыс. граждан. Остальные пациенты получают амбулаторную помощь. Всего в стране работает пять крупных психиатрических больниц, вместимостью менее 2 тыс. человек. При этом в Киргизии насчитывается всего лишь около 170 врачей-психиатров (включая наркологов).

Отметим, что президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября 2017 года. На высшую государственную должность претендуют 11 кандидатов. Фаворитами предвыборной гонки являются бывшие премьер-министры: Сооронбай Жээнбеков — кандидат от партии власти и преемник действующего президента, а также Омурбек Бабанов — бизнесмен и лидер партии «Республика». Предвыборная борьба проходит нервно и сопровождается скандалами, арестами и взаимным сливом компромата.