Самара, 9 октября, 2017, 21:02 — ИА Регнум. В Самаре общественники обратились к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову с призывом отказаться от сомнительной инициативы по установке памятника белочехам в парке Щорса: нельзя говорить о примирении, символами которого становятся иностранные интервенты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Жители Самары подписываются против установки памятника белочехам

По словам активистов общественного движения «Суть Времени», организовавших массовый пикет 7 октября у памятника Щорсу, нельзя, чтобы символом примирения была табличка гитлеристу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге или памятник белочехам в Самаре.

«Это не точки примирения, это точки разделения. Мы выступаем за примирение, но не за примирение на коленях», — заявил представитель движения Алексей Кулаев, приехавший из Оренбурга.

Доктор исторических наук, житель Самары Юрий Аншаков, ранее уже заявлявший, что никаких оснований, ни правовых, ни исторических для установки памятника чешским легионерам нет, однозначно негативно оценил инициативу. Он пояснил, что чехи занимались «абсолютным грабежом и мародерством и убийствами». Результатом их «деятельности», в частности, в Самаре, стали убийства и грабежи: из страны было вывезено золото, которое обеспечило экономический рост Чехии.

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ИА Красная Весна Пикет против установки памятника белочехам в Самаре

Белочехи вместе с Комучем хозяйничали в Самаре четыре месяца, и именно 7 октября 1918 года город был освобожден бойцами Чапаевской дивизии, напомнили организаторы пикета. Они также напомнили о результатах опроса, проведенного в конце 2015 — начале 2016 года активистами общественного движения «Суть Времени». Его результаты показали, что 89,1% опрошенных высказались против установки памятника белочехам на улице Красноармейской, причем 68,8% опрошенных высказались вообще против его установки, где бы то ни было.

Активисты также собрали 500 подписей в адрес тогдашнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина с инициативой отменить установку. В ответе губернатора на инициативу жителей говорилось о необходимости выполнять российско-чешское соглашение о взаимном уходе за воинскими захоронениями.

Притом, что сохранившихся воинских захоронений в Самаре нет. Затем, весной 2017 года движение провело еще ряд публичных акций, на которых было собрано более 900 подписей в адрес министра обороны Шойгу и представителя президента РФ в ПФО Бабича.

В администрации Самары 6 апреля состоялось заседание российско-чешской комиссии, на котором обсуждался вопрос с установкой памятника и было принято решение поставить памятник в парке Щорса, там раньше было кладбище. В августе 2017 года там начались работы по установке монумента и к началу сентября был готов фундамент. Вновь в областной столице начались протесты, теперь уже общественники начали собирать подписи под письмом протеста в адрес президента РФ и за несколько пикетов было собрано более пятисот подписей граждан.

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По данным историков, за четыре месяца пребывания в городе белочехами были убиты сотни людей: 8 июня 1918 года захвачена Самара и в тот же день 100 красноармейцев и 50 рабочих были расстреляны. За несколько первых дней в городе было уничтожено более 300 человек.

К середине июня 1918 года в тюрьмах Самары томились порядка 1680 человек, к началу августа — свыше 2 тыс. В июле были расстреляны 20 железнодорожников, 54 из 75 членов союза грузчиков. Выступали белочехи и за пределы городов, располагавшихся вдоль железной дороги. Так, в округе Самары в трех волостях Бугурусланского уезда жестоко карались крестьяне, посмевшие восстать, расстреляно свыше 500 человек.

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Выступавшая на собрании активистка движения из Ульяновска Анна Смирнова напомнила, что в 2015 году в городе был установлен мемориал белочехам на территории Воскресенского некрополя, притом что за 52 дня в Симбирске они арестовали 1,5 тыс. человек, 400 человек было расстреляно.

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Она также напомнила, как в 2015 году накануне открытия мемориала белочехам в Ульяновске в Чехии решили убрать памятник маршалу Коневу. Памятник не убрали, но в 2017 году решили не возвращать на отреставрированную ратушу в центре Праги мемориальную доску, на которой написано, что маршал Конев — почетный гражданин Чехии.

«То есть мы, получается, ставим им памятники неизвестно кому, интервентам, убийцам, а они в это время убирают наших героев, которые на их землю пришли освобождать от фашизма»,— сказала Смирнова.

Напомним, власти Самары планируют исполнить Соглашение между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений, подписанном 15 апреля 1999 года.

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При этом с чешской стороны реализуется проект чешского министерства обороны «Легионы 100», по которому на территории России запланированы установки памятников в городах по пути следования чехословацких военных подразделений. На территории России запланирована установка 58 монументов. В настоящее время их установлено порядка 20.

Напомним путь чешского легиона. Началось с Челябинска, город был захвачен 27 мая 1918 года, все члены местного Совета были расстреляны, в тюрьмы угодили более одной тысячи сторонников советской власти. 28 мая таким же образом был захвачен Миасс. В тот же день белочехи вошли в Канск и Пензу, где расправились с попавшими в плен 250 красноармейцами-чехословаками.

30 мая пал Томск, 8 июня — Омск. Златоуст, Курган, Петропавловск были захвачены к началу июня. 18 июня захвачен Троицк, в июле Тюмень, Уфа и Шадринск. 22 июля пал Симбирск, было расстреляно порядка 400 человек.

25 июля 1918 белочехи вошли в Екатеринбург, 7 августа в Казань, где лишь за месяц казнили свыше 1 тыс. человек. Уфа была захвачена в сентябре 1918 года, после этого в городе учредили антибольшевистскую «Уфимскую директорию».