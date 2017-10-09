Кишинёв, 9 октября, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон встретился с группой приднестровских общественников. Как сообщил сам Додон, встреча была неформальной, и на нее прибыли «представители общественных и деловых кругов, местных органов власти Приднестровья», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча, по словам Додона, прошла в рамках развития идеи молдавского президента о создании «общественной платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра».

Додон заявил, что эта идея «была поддержана главой Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом». Важно также то, продолжил Додон, что встреча состоялась «в канун предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, где будут подниматься и вопросы в отношении Приднестровья».

«Мы обсудили текущее положение дел вокруг Приднестровья, а также вопросы политического, экономического и социального характера. Жители Приднестровья поддержали предложение продвигать конструктивные инициативы, которые касаются решения социальных, гуманитарных и экономических вопросов, волнующих простых граждан и предпринимателей Приднестровья. В частности, речь идет о вопросах гражданства и учета актов гражданского состояния, льготном приобретении полюсов медстрахования», — рассказал Додон.

Ранее, напомним, приднестровские ветераны войны с Молдавией и представители ведущих общественных организаций ПМР выразили возмущение заявлением молдавского президента Игоря Додона о планах встретиться с приднестровскими общественниками. Приднестровских общественников возмутили слова Додона о том, что он встретится с приднестровскими общественниками и депутатами, «если им [крупнейшая в Приднестровье компания] «Шериф» разрешит».

К тому же обсуждать какие-либо вопросы с официальным лицом, которое ничего в стране не решает, бессмысленно, уверены представители ветеранских организаций и Объединенного совета трудовых коллективов, стоявших у истоков создания ПМР.

При этом приднестровские ветераны отметили, что готовы встречаться с представителями власти Молдавии, которые действительно могут принимать решения и влиять на ситуацию. С ними защитники Приднестровья согласятся обсуждать конкретный вопрос — «отношения двух дружественных, но независимых государств».

На текущий момент, по их мнению, Игорь Додон не обладает полнотой власти, а значит, все его обещания ничем не подкреплены, подчеркивают общественники. «Встречаться можно с человеком, который вправе принимать решения, и эти решения будут выполняться. Пока же он лишь номинальное лицо. Ни одно из его заявлений никаких реальных последствий не имеет», — сказал председатель республиканской общественной организации «Инвалиды войны — защитники Приднестровья» Павел Кузнецов, напомнив, что Игорь Додон поддержал установление молдавско-украинских постов на приднестровской границе.