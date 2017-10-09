Бухарест, 9 октября, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея НАТО в Бухаресте утвердила резолюцию о ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в резолюции «Противостоять использованию информации как оружия» говорится о необходимости активизировать борьбу с российской пропагандой, в том числе в странах-партнерах — в Молдавии, Грузии и на Украине.

Vestipmr.info Флаг Приднестровской Молдавской Республики

Как сообщило румынское издание Digi24, молдавская делегация, возглавляемая лидером Либеральной партии Молдавии Михаем Гимпу, предложила включить в текст резолюции пункт о том, что НАТО призывает Россию вывести свои войска с территории левобережья Днестра.

Поправку, однако, не приняли. Авторы резолюции отметили, что Молдавия не является прибрежным государством Черного моря, поэтому этот вопрос не может обсуждаться на нынешней сессии, посвященной исключительно причерноморским странам. В то же время молдавскую делегацию заверили, что в следующем году эту тему можно будет обсудить.

Глава делегации Молдовы при ПА НАТО, лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что Кишинев продолжит добиваться своего. «Решение приднестровского конфликта невозможно при сохранении российской армии на нашей территории. Но это политика. Аргументом стало то, что мы страна, которая не имеет выхода к Черному морю. Вернемся к этой проблеме через год, когда будут обсуждать не только вопросы черноморского региона», — заявил Гимпу.

Ранее, напомним, Молдавия выступила с инициативой включить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья в повестку Генеральной ассамблеи ООН, однако обсуждение этого вопроса в ООН было также отложено.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.