Москва, 9 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Российская нефтегазовая компания «Роснефть» закрыла сделку по приобретению 30% в концессионном соглашении на разработку крупнейшего газового месторождения в Средиземном море Zohr у итальянской Eni S. p.A за $1,125 млрд, сообщили в пресс-службе российской компании 9 октября.

Египет

Роснефть становится участником проекта по разработке газового месторождения на глубоководном шельфе Египта наряду с итальянской Eni S. p.A (60%) и британской BP (10%).

В компании заявили, что участие в разработке месторождения поможет укрепить «Роснефти» свои позиции на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока.

Глава компании Игорь Сечин прокомментировал преимущества сделки:

«Это открывает перед Компанией возможности по укреплению своих позиций в перспективном и стратегически важном регионе, расширяет потенциал нашего трейдингового подразделения и позволяет укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество с Египтом».

Как сообщало ИА REGNUM, месторождение Zohr было открыто в 2015 году итальянской компанией Eni. Итальянцы назвали это «супергигантским открытием». Потенциал месторождения оценивается в 850 млрд кубометров газа. В Eni сказали:

«Эта историческая находка позволит изменить энергетический сценарий развития Египта».

Отметим, что открытие месторождения стало неприятной новостью для российских энергетических компаний, так как незадолго до открытия «Роснефть» договорилась с египетской газовой компанией EGAS о поставках сжиженного газа, а в сентябре 2015 года «Газпром» заключила контракт на поставку танкерами — газовиками 35 партий СПГ до 2020 года.