Париж, 9 октября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор уверен в необходимости тщательного контроля за выполнением Ираном взятых на себя обязательств. Об этом он заявил 9 октября в ходе своего выступления на юбилейной конференции Международного Люксембургского форума.

Пресс-служба Международного Люксембургского Форума Президент Люксембургского Форума Вячеслав Кантор (справа)

Ядерная программа Ирана стала одной из ключевых тем для обсуждения в первый день двухдневной юбилейной конференции Люксембургского форума, начавшейся 9 октября в Париже. В центре внимания экспертов оказались проблемы региональных ядерных кризисов, связанных не только с Ираном, но и с Северной Кореей, а также вопросы сохранности ядерных материалов и предотвращения ядерного терроризма, доступа террористов к ядерным объектам.

По мнению Вячеслава Кантора, разрыв сделки по иранской ядерной программе, заключённой между «шестёркой» и Тегераном, недопустим:

«Необходимо следить, чтобы Иран полностью выполнял взятые на себя обязательства, и самым важным вопросом является то, что будет после завершения сделки».

Ведущие мировые эксперты в области ядерного нераспространения и разоружения, участвующие в конференции, также обсуждают и анализируют самые острые проблемы режима нераспространения ядерного оружия, контроля за его ограничением и последовательным сокращением, состояние и перспективы взаимоотношений ведущих ядерных держав — России и США — в сфере международной безопасности.

Вячеслав Кантор в ходе своего выступления констатировал, что сложившаяся в настоящее время обстановка в мире не способствует укреплению режима ядерного нераспространения и усилению совместных скоординированных действий ведущих государств по предотвращению ядерного терроризма.

Отметим, что участие в юбилейной конференции Люксембургского форума, проходящей в Париже, принимает более 50 ведущих международных экспертов в сфере международной безопасности из 15 стран и 11 наиболее известных международных организаций по ядерной проблематике. В их числе президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор, профессор Стэнфордского университета, ранее министр обороны США Уильям Перри, председатель Совета директоров Института глобальных изменений, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, вице-президент фонда NTI, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, бывший гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс. Также в числе участников почётный член Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), ранее президент Пагуошского движения учёных Джаянта Дханапала.

От России в конференции принимают участие: президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ и секретарь Совета безопасности РФ Игорь Иванов, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам ФС РФ, президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин, председатель оргкомитета Люксембургского форума, профессор, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Также участниками конференции стали другие ведущие международные эксперты — учёные, исследователи, представители международных организаций, чиновники, военные и дипломаты.