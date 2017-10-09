Москва, 9 октября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ подавать декларации о доходах, расходах и имуществе. Соответствующий документ опубликован 9 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казаки на Параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года

Согласно указу, атаманы должны будут подавать декларации ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

В отчётности также должна будет содержаться информация о доходах, расходах и имуществе их супруг и несовершеннолетних детей.

Под действие указа попадают атаманы войсковых казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Напомним, в январе 2017 года Владимир Путин вносил в Государственную думу проект поправок в федеральный закон «О государственной службе российского казачества», обязывающий атаманов отчитываться о доходах и расходах.

В марте профильный комитет рекомендовал депутатам нижней палаты парламента поддержать законопроект.