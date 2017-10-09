Вашингтон, 9 октября, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Армия США должна быть готова к военному решению проблем на Корейском полуострове, заявил 9 октября журналистам глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис.

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«Вооруженные силы США должны быть готовы к военному решению, которое может при необходимости принять наш президент», — сказал руководитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов приложить все усилия для защиты союзников США от угрозы Северной Кореи.

При этом сенатор-республиканец, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил в интервью The New York Times, что для Трампа президентство похоже на «реалити-шоу», в ходе которого он может поставить США на путь к Третьей мировой войне.

Напомним, Северная Корея с 2006 года находится под экономическими санкциями ООН, которые по инициативе США и их союзников регулярно продляют и ужесточают в связи с ракетными и ядерными испытаниями, проводящимися в КНДР.