Астана, 9 октября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе совещания Назарбаеву был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

В свою очередь, Назарбаев подчеркнул, что реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания.

«В эти дни в обществе активно обсуждался вопрос относительно нового алфавита казахского языка. Многие принимали участие в этом. Идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения нами независимости. Переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на моем особом контроле», — сказал казахстанский президент.

Он также подчеркнул, что процесс перехода на латиницу имеет историческое значение и по этому вопросу необходимо принять консолидированное решение.

«Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. Нам важно знать мнение каждого. Более 300 обращений поступили в Администрацию Президента в связи переходом на латиницу. Отрадно, что и молодежь поддержала этот процесс», — подчеркнул Назарбаев.