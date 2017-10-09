Душанбе, 9 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Таджикский чиновник в грубой форме, используя нецензурную лексику, оскорблял прихожан и угрожал закрыть мечеть. Инцидент был заснят на видео, которое позже появилось в сети интернет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

На вопрос одного из присутствующих о том, готов ли тот ответить за свои слова в случае, если о его поведении узнает руководство, мужчина в костюме ответил, что ответит. Он потребовал закрыть мечеть, о чем, по его словам, он предупреждает уже шестой месяц, иначе он совершит насильственные действия сексуального характера в отношении каждого присутствующего, в том числе муллы.

На предупреждение местных жителей о том, что они будут жаловаться властям, тот ответил: «Идите, жалуйтесь куда хотите! Всех вас объявлю салафитами!».

По данным источников местных СМИ в комитете по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана, удалось выяснить имя разбушевавшегося чиновника. Им оказался главный специалист отдела регулирования традиций и обрядов поселка Чорякорон района Рудаки Шокирджон Холдоров.

Сообщается, что он уже вызван в администрацию района, а мечеть, в котором произошел инцидент, в самом деле не имела разрешения на осуществление своей деятельности.

По словам главы управления религиозных организаций Хусейна Шокирова, ведомство ознакомилось в видеоматериалом и в настоящее время проводится расследование.

«Пока я не могу сказать о том, что лишится ли он должности и что его ожидает. Вся информация по нему будет предоставлена председателю района. Окончательное решение по нему примет хукумат района», — прокомментировала случившееся заместитель председателя района Рудаки по вопросам идеологии Фируза Камолова.

Отметим, что в Таджикистане в рамках борьбы с религиозным экстремизмом c осени 2015 года были закрыты около 1,5 тысяч незаконных мечетей. Их здания передаются под общественные места или центры культуры и отдыха.

Также среди прихожан и священнослужителей выявляются последователи религиозных направлений фундаменталистского толка. Чаще это сторонники движения «Салафия», которое запрещено в Таджикистане с 2009 года и объявлено экстремистским с 2015 года, так как по данным генпрокуратуры, является основным поставщиком рекрутов для ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).