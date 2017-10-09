Москва, 9 октября, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России за первые 7 месяцев 2017 г. составила 114,4 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. Авторы доклада уточняют, что в те же месяцы 2016 г. она была всего 13,7 тыс. человек. Убыль наблюдается в 64 субъектах Федерации.

Лица

Как говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС, причиной естественной убыли населения выступает резкое снижение числа рождающихся детей вследствие малочисленности материнского поколения. За январь-июль родилось около 970 тыс. детей, что почти на 125 тыс. меньше уровня 2016 г.

Общий коэффициент рождаемости составил 11,4 на 1000 населения, упав с 12,8 промилле.

В исследовании, которое основано на данных ЕМИСС и оперативной информации Росстата, говорится, что интенсивность рождаемости стабильна — недавно подведенные итоги 2016 г. показали суммарный коэффициент рождаемости в 1,79 ребенка в среднем на одну женщину (в 2015 г. — 1,78). Практически неизменным остался и возрастной профиль рождаемости. Старение материнства затормозилось, средний возраст матери при рождении первенца составил в 2016 г. 25,6 года, поднявшись всего на 0,1 г. (ранее темпы его роста достигали полугода в год). Продолжает медленно снижаться вклад первых рождений в рождаемость и расти вклад вторых и третьих рождений.

При этом в первые 7 месяцев (январь-июль) 2017 г. в России сохраняется тенденция снижения смертности населения. По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, число умерших составило 1083 тыс. человек, это на 2,1% меньше, чем в январе-июле 2016 г. Общий коэффициент смертности населения — 12,7‰.

Число умерших в июле 2017 г. составило 143 тыс. человек, это выше аналогичного показателя за 2016 г. на 3461 человек (на 2,4%). Уровень смертности населения за июль 2017 г. самый низкий по сравнению с аналогичным периодом за последние 4 года. В то же время в 2017 г. показатель смертности за январь был, наоборот, наивысшим за последние 4 года, а в мае 2017 г. смертность населения была на уровне 2014 г.

Согласно мониторингу, младенческая смертность в России за январь-июль 2017 г. равна 5,3 случаям на 1000 живорожденных. Эта цифра на 11,7% ниже аналогичной за 2016 г. (было 6 случаев на 1000).

Как отмечают авторы исследования, естественная убыль населения компенсируется за счет прироста мигрантов.