Москва, 9 октября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Царицыно 9 октября вновь вышли на пикет. 6 тысяч семей с 2012 года ждут, когда, наконец, будут решены их проблемы. Они перегородили выезд на Садовое кольцо возле Министерства строительства и улицу Неглинную у Центрального Банка России, чтобы напомнить о себе их руководителям.

Николай Овсянников Обманутые дольщики Царицыно вышли на пикет

Застройщиком ЖК «Царицыно-1» и «Царицыно-2» был «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ»). Его глава Игорь Пинкевич арестован Тверским судом Москвы по обвинению в мошенничестве. Дело о несостоятельности ОАО «МКХ» рассматривается Арбитражным судом столицы, но проблему дольщиков это не решает.

«Столичные власти заявляют, что лишь после банкротства смогут заняться самыми известными столичными долгостроями. Но сколько еще дольщикам ждать ключи от своих квартир? При этом многим приходится платить и за аренду съемных квартир и долги по ипотеке, тогда как экономическая ситуация в стране негативно отразилась и на финансовой состоятельности многих царицынских дольщиков», — жалуются обманутые дольщики.

Николай Овсянников Пикет у здания Минстроя

Они не надеются уже даже на банкротство ОАО «МКХ», которое позволило бы им потребовать выплату компенсаций и неустоек со страховых компаний, страховавших гражданскую ответственность и риски застройщика.

«Нас снова обманут», — уверены дольщики.

«Сначала обанкротилась компания «Балтстрахование», взявшая на себя ответственность за риски Пинкевича. Потом ей пришла на смену компания РИНКО, которая также страховала гражданскую ответственность застройщика. Но весной 2017 года РИНКО объявила о своём уходе с рынка и передала весь портфель своих обязательств аффилированной с ней страховой компании «Проминстрах», — негодуют дольщики, которым, по самым скромным оценкам, полагается не менее 9 млрд рублей после признания ОАО «МКХ» банкротом.

Они полагают, что «Проминстраху» не хватит средств на выплаты обманутым дольщикам, и компания может заявить о своём банкротстве.

Николай Овсянников Обманутые дольщики Царицыно вышли на пикет

На митинге дольщики «Царицыно» потребовали от чиновников взять ситуацию с «Проминстрахом» под контроль, привлечь к ответственности не только Пинкевича, но и страховщиков, не допустить вероятного банкротства страховой компании.

«После того, как Центробанк доказал, что может взять на санацию крупнейшие банки страны, — считают дольщики, — регулятор несет ответственность и за работу страховой компании, а потому должен провести санацию «Проминстраха» и не допустить уклонения страховщика от своих обязательств».

Напомним, что это далеко не первый пикет дольщиков «Царицыно». В августе они пикетировали мэрию с акцией «Бездомные дети ЖК «Царицыно».

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Напомним, что строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. Объект достроен на 40%, стройка фактически заморожена, свои квартиры не получили 6 тыс. семей.