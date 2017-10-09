Севастополь, 9 октября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Верховный суд РФ своим решением отменил и передал на новое рассмотрение в Севастопольский городской суд дело об изъятии земли, ранее вынесенное в пользу департамента имущественных и земельных отношений правительства Севастополя. Об этом говорится в решении Верховного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Севастополь

Верховный суд РФ в своем решении сделал вывод о том, что судебной системой Севастополя не дана оценка доводам относительно добросовестности приобретения земельного участка, а также срока исковой давности на обращение в суд.

«Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от 15 декабря 2016 года отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — отмечено в решении Верховного суда РФ.

Читайте также: У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента

Основным аргументом, который сыграл против решения севастопольского суда об истребовании земельного участка, стала отсылка Верховным судом РФ к нормам ФКЗ №6 — «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Подобные доводы ранее приводили общественные защитники и политики.

Ранее по теме: «Точка кипения в Севастополе уже наступила, ситуация может взорваться»

"В деле об истребовании у севастопольцев земельных участков наступил переломный момент, и мы надеемся, что очень скоро для многих справедливость восторжествует, и чаша весов Фемиды окажется в пользу граждан», — сообщил директор Севастопольского центра права Андрей Гефтман.

Согласно материалам дела, в апреле 2010 года распоряжением Севастопольской городской государственной администрации гражданину Бурде В.Е. предоставлен земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений площадью 851 кв. м, на основании чего Бурдой оформлено право собственности на земельный участок.

Город федерального значения Севастополь

В августе 2015 года владелец продал данный земельный участок гражданину Подопригоре.

Однако истец — правительство Севастополя — просил суд признать выданный Бурде государственный акт от 6 апреля 2010 года о праве собственности на земельный участок недействительным, поскольку Севастопольская городская государственная администрация не имела полномочий по распоряжению указанным земельным участком, так как распоряжение землями города на тот момент относилось к полномочиям органа местного самоуправления — Севастопольского горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство города в лице департамента земельных и имущественных отношений (ДИЗО) подало 3,8 тыс. судебных исков к собственникам земельных участков, из них 1,2 тыс. дел об участках в зоне урочища Ласпи. Суть исков — о признании отсутствующим права собственности на участки и признании незаконным их выделения при Украине.

По данным общественников, иски получают также владельцы, имеющие пакет документов и кадастровые номера уже российского образца.

Массовое изъятие земли спровоцировало протестную волну среди жителей Севастополя — в городе регулярно проходят «земельные» митинги. Часть из них не была санкционирована властями.

Читайте также: Власти Севастополя отказались согласовать земельный митинг в центре города

Добавим, что севастопольские власти опасаются социального взрыва в связи с многотысячными исками по изъятию земли из собственности. Губернатор Дмитрий Овсянников, несмотря на упреки ОНФ в затягивании перевода урочища Ласпи в статус особо охраняемой природной территории, сослался на неготовность судебных решений по землям в этом районе.

Ранее властям удалось подавить протестное напряжение, вызванное новым Генеральным планом Севастополя. Проект был отправлен на доработку, а правительство обещало жителям учесть более 80% замечаний.