Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Сразу три петербургских вокзала — Витебский, Балтийский и Финляндский — пришлось проверять сотрудникам транспортной полиции после поступления анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом 9 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Невский проспект

Проверки на вокзалах начались в 14:00 и проводились сотрудниками подразделений транспортной полиции и бойцами ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В 14:50 закончено обследование транспортных объектов Витебского вокзала г. Санкт-Петербург, 15:10 — Балтийского, 15:50 — Финляндского вокзала. Опасных предметов не обнаружено», — отметили в транспортной полиции по СЗФО.

Отправление и прибытие поездов во время закрытия вокзалов продолжалось в штатном режиме.

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Напомним, 9 октября Санкт-Петербург столкнулся с настоящей атакой «телефонных террористов» на десятки городских школ, органы власти и другие объекты, откуда пришлось эвакуировать тысячи людей, в том числе детей. Ни в одном из случаев, к счастью, наличие угрозы не подтвердилось.