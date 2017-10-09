Ленинградская область, 9 октября, 2017, 19:43 — ИА Регнум. В период напряженных отношений между странами Балтийского региона сотрудничество должно продолжаться на общественном уровне. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках VII Балтийского форума соотечественников, состоявшегося на минувшей неделе.

Анна Горохова ИА REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Организатором форума выступил комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области. В этом году участниками мероприятия стали более 140 участников из стран региона Балтийского моря: Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии и Белоруссии.

В работе форума приняли участие представители Совета Федерации, Государственной думы РФ, законодательного собрания Ленобласти, руководители и журналисты русскоязычных средств массовой информации стран Балтийского региона, представители общественных организаций.

С приветственным словом выступил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что форум не является рядовой площадкой для дискуссий, а, напротив, представляет собой практическую значимости в современной политической ситуации в Балтийском регионе.

«Когда усложняются отношения на государственном уровне (а сегодня у нас непростой период), когда отношения России с европейским сообществом, со странами Прибалтики находятся не на самой лучшей фазе развития, всегда акцент делается на два других вида связей: побратимские и общественные», — добавил губернатор Ленобласти.

В деловой части форума состоялись пленарные сессии и дискуссионные столы, в рамках которых участники обсудили перспективы расширения экономических, культурных, научных связей с соотечественниками, возможности проведения совместных мероприятий. К примеру, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с инициативой проведения международного бизнес-форума выступили представители общефинляндского союза организаций российских соотечественников.

Главные редакторы русскоязычных СМИ Балтики провели дискуссию о жизни и выживании подобных медиа в новой информационной реальности. Участники дискуссионного стола выявили разницу между русскими и русскоязычными СМИ, особенности своей аудитории, подробно остановились на материальных аспектах существования медиасферы.