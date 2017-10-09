Москва, 9 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Рынок черного золота 9 октября торгуется неоднородно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent стоит $55,26 (-0,5%). Техасское сырье WTI торгуется по $49,30 (+0,02%) за «бочку».

(сс)GDJ Нефть

Статистика по численности буровых установок от Baker Hughes в США уже учтена в ценах. 6 октября стало известно о снижении количества вышек на четыре штуки до 936 штук, напомнила она.

«Однако все биржевое внимание было занято погодными сводками и отчетами по передвижению очередного стихийного бедствия», — отметила эксперт.

Сила тропического шторма Нэйт, который в прошедшие выходные обрушился на ряд американских штатов, в числе которых Флорида, Алабама и Луизиана, была предсказуемой.

«Нефтяники были вынуждены остановить часть мощностей, но после Харви и остальных особенных повреждений сырьевой инфраструктуры уже нет. Работы по восстановлению и возвращению нефтезаводов и платформ в эксплуатацию идут полным ходом», — пояснила Бодрова.

Рынок сегодня неактивен и смотрится «тонким»: в США празднуют День Колумба, и большая часть трейдеров в торгах отсутствует.

«Как только на рынок вернутся игроки, сектор энергоносителей сосредоточится на теме ОПЕК и его соглашения», — считает эксперт.

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